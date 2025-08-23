یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین کے جائز مسائل پر آواز بلند کرینگے ،پی ٹی آئی
سکھر (بیورو رپورٹ) یوٹیلیٹی اسٹورز ورکرز رہنما عبدالقیوم برڑو کی قیادت میں وفد نے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان سے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے باہر ملاقات کر کے اسٹورز کی ممکنہ بندش اور ملازمین کے مسائل سے آگاہ کیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے یوٹیلیٹی اسٹورز ورکرز رہنماؤں کے وفد کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور اقتدار میں یوٹیلیٹی اسٹورز کو فعال کیا تھا تاکہ ملک کے غریب عوام کو مہنگائی سے نجات دلا کر گھریلو اشیا پر ریلیف فراہم کیا جاسکے ، لیکن افسوس موجود ہ حکومت ملک کے قیمتی اداروں کو بند کرنے پر تلی ہوئی ہے جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش افسوسناک عمل ہے ، ہم یوٹیلیٹی اسٹورز ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں ، یوٹیلیٹی اسٹورز بند کرنا کسی صورت درست اقدام نہیں ہو گا ، ایسا کرنے سے عوام سستی اشیا سے محروم ہو جائیں گے ، جبکہ اس عمل سے ہزاروں ملازمین بھی بے روزگار ہوں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یوٹیلیٹی ملازمین کے جائز مسائل پر آواز بلند کرے گی اور کوشش کریں گے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز ملازمین کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو ۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین خود کو تنہا نہ سمجھیں پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑی ہے۔