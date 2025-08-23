صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیڈ انٹرن شپ نہ ملنے کیخلاف کالج آف نرسنگ کی طالبات کا مظاہرہ

لاڑکانہ (بیورورپورٹ) لاڑکانہ میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی کال پر کالج آف نرسنگ فیمیل لاڑکانہ کی طالبات نے پیڈ انٹرن شپ نہ ملنے کے خلاف کالج کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی کی۔

 اس موقع پر ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی عہدیداران صدر صابرہ رند، جنرل سیکریٹری آمنہ بتول، انفارمیشن سیکریٹری سونیا برڑو اور دیگر نے کہا کہ نرسیں سرکاری اسپتالوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی بہتر طور پر دیکھ بھال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت سرکاری نرسوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہوئے ہاؤس جاب کرنے والی نرسوں کو پیڈ انٹرن شپ سے محروم کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے میں نرسوں کو وظیفے کے ساتھ پیڈ انٹرن شپ بھی دی جا رہی ہے ، اس وقت پنجاب کی نرسوں کا وظیفہ 40 ہزار روپے ہے جبکہ سندھ کی نرسوں کو 40 ہزار کے بجائے صرف 30 ہزار روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے جو انتہائی کم ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ نرسنگ کوئی فلاحی ادارہ نہیں بلکہ ایک پیشہ ہے ، ہم دن رات اسپتالوں میں ڈیوٹیاں سرانجام دیتی ہیں، اس کے باوجود ہمیں جائز پیڈ انٹرن شپ سے محروم رکھ کر بڑی ناانصافی کی گئی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد نرسوں کو پیڈ انٹرن شپ دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے تاکہ پھیلی ہوئی پریشانی ختم ہو، بصورت دیگر ہم سڑکوں پر نکل کر احتجاجی تحریک شروع کردیں گی۔

 

