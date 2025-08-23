صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار، ٹرک برآمد

  • کراچی
مویشی چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار، ٹرک برآمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاک کالونی انویسٹی گیشن پولیس نے بھاری مالیت کے مویشی چھین کر فرار ہونے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر کے ٹرک برآمد کرلیا۔

ترجمان ایس ایس پی انویسٹی گیشن ڈسٹرکٹ کیماڑی کے مطابق گزشتہ ماہ 24 جولائی کو 08/10 مسلح ملزمان نے موچکو تھانے کی حدود ابراہیم گوٹھ میں قائم فارم ہاؤس پر چوکیدار اور گوالے کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر وہاں پر موجود لاکھوں روپے مالیت کی بھینس اور گائے چھین کر فرار ہوگئے تھے جس کا مقدمہ موچکو تھانے میں درج ہے ۔پاک کالونی انویسٹی گیشن پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مذکورہ واردات میں ملوث دو ملزمان یاسین اور سجاد کو گرفتار کرلیا۔سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو ٹرک میں چھینے گئے مویشی لے جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا جبکہ پولیس دیگر ملزمان کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور سروے،پاک آئی ڈی متعارف کرانے کا فیصلہ

روس کا قومی دن، مونومنٹ روسی پرچم کے رنگوں سے روشن

صوبہ ہزارہ، سٹیک ہولڈرز کی شمولیت ناگزیر:سردار یوسف

ایچ ای سی غیر ملکی جامعات کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کریگا

عدالتوں سے سب شہریوں کو انصاف ملنا چاہئے، جلیل الملک

آر ڈی اے کا 3953ملین روپے کا سالانہ بجٹ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن