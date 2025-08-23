مویشی چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار، ٹرک برآمد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاک کالونی انویسٹی گیشن پولیس نے بھاری مالیت کے مویشی چھین کر فرار ہونے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر کے ٹرک برآمد کرلیا۔
ترجمان ایس ایس پی انویسٹی گیشن ڈسٹرکٹ کیماڑی کے مطابق گزشتہ ماہ 24 جولائی کو 08/10 مسلح ملزمان نے موچکو تھانے کی حدود ابراہیم گوٹھ میں قائم فارم ہاؤس پر چوکیدار اور گوالے کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر وہاں پر موجود لاکھوں روپے مالیت کی بھینس اور گائے چھین کر فرار ہوگئے تھے جس کا مقدمہ موچکو تھانے میں درج ہے ۔پاک کالونی انویسٹی گیشن پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مذکورہ واردات میں ملوث دو ملزمان یاسین اور سجاد کو گرفتار کرلیا۔سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو ٹرک میں چھینے گئے مویشی لے جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا جبکہ پولیس دیگر ملزمان کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے ۔