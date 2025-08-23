لیاری آپریشن کیس میں گواہان کو پیش کرنے کاحکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسدادِ دہشت گردی عدالت میں لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ اور دیگر کے خلاف لیاری آپریشن کیس کی سماعت ہوئی۔
اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر اور ملزمان کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے جبکہ جیل حکام نے لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ اور عزیز سربازی کو عدالت میں پیش کیا۔ سماعت کے دوران پراسیکیوشن اور تفتیشی افسر گواہوں کو پیش کرنے میں ناکام رہے ، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو سختی سے ہدایت دی کہ آئندہ سماعت پر ہر صورت گواہان کو پیش کیا جائے ۔ پراسیکیوشن کے مطابق مقدمہ میں عزیر بلوچ اور عزیز سربازی گرفتار ہیں اور جیل میں قید ہیں جبکہ ایک ملزم محمد شاہد ضمانت پر رہا ہے ۔ سال 2012 میں لیاری آپریشن کے دوران گینگ وار کے ملزمان نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا تھا۔