صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج

  • کراچی
عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز نے پانچ ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا۔

 ڈاکٹرز نے او پی ڈیز کی بائیکاٹ کیا اور ڈائریکٹر آفس کا گھیراؤ کیا۔ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایم ایس عباسی شہید اسپتال ڈاکٹرجاوید اقبال کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے ڈاکٹرز کی مشکلات کا علم ہے ۔ آج شام تک رواں ماہ کی تنخواہ ڈاکٹرز کو مل جائے گی۔ بقیہ چار مہینے کی تنخواہ ہیڈ آفس سے جاری ہوگی جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں بستروں کی کمی،مریض پریشان

ڈائینگ فیکٹریوں کی چمنیوں کا زہر یلادھواں،شہری سانس ،آنکھوں اور جلدی امراض کاشکار

چیئرمین فیڈمک نے پودا لگاکر شجرکاری کا آغاز کردیا

نورپور میں سیوریج لائن اور واٹر سپلائی لائن کی مرمت شروع

ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ذیشان لبھا

ڈی پی او جھنگ کی میونسپل کمیٹی احمد پور سیال میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن