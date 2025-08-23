عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز نے پانچ ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا۔
ڈاکٹرز نے او پی ڈیز کی بائیکاٹ کیا اور ڈائریکٹر آفس کا گھیراؤ کیا۔ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایم ایس عباسی شہید اسپتال ڈاکٹرجاوید اقبال کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے ڈاکٹرز کی مشکلات کا علم ہے ۔ آج شام تک رواں ماہ کی تنخواہ ڈاکٹرز کو مل جائے گی۔ بقیہ چار مہینے کی تنخواہ ہیڈ آفس سے جاری ہوگی جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ۔