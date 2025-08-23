سیلاب اور بارشوں سے عوام کا برا حال ،ثروت قادری
کراچی (این این آئی)حکومت کے پاس تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔پاک افواج عوامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔
خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ، طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر پاک آرمی فلڈ ریلیف آپریشن سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے ۔پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری نے بیان میں مزید کہا کہ پاک افواج کی جانب سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرین سیلاب اور بارش کو راشن اور دیگر ضروری چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موجود لوگوں کو محفوظ مقام پر بھی پہنچایا جا رہا ہے ۔اس مشکل گھڑی میں پوری پاکستانی قوم کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا۔انہوں نے کہاکہ کراچی میں بھی بارشوں کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے ،شہر کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔سڑکیں تعمیر کرنے والوں نے عوام کے ٹیکسز کے پیسے کو صرف ضائع کیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کاغذ کی سڑکیں بنا دی گئی تھی۔سندھ حکومت کے پاس کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے کہ بارش کے پانی کی نکاسی صحیح طریقے سے ہو برساتی نالے اور سیوریج کا نظام مکمل طور پر یہاں تباہ ہو چکا ہے ۔نالے پہلے ہی اوور فلو تھے کیونکہ آگے نکاسی نہیں ہو رہی تھی بارش کے بعد تو جیسے تباہی مچ گئی شہر میں ہر طرف سیوریج اور بارش کے پانی نے شہریوں کو پریشان کیا۔