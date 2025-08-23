جناح ٹاؤن میں نکاسی آب کے عمل کو اولین ترجیح دی گئی
کراچی (این این آئی) شہر قائد میں حالیہ شدید بارشوں کے دوران جہاں مختلف علاقوں میں شہری نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا، وہیں جناح ٹاؤن کی حدود میں انتظامیہ نے مؤثر حکمت عملی اور بروقت اقدامات کے ذریعے صورتحال کو بڑی حد تک قابو میں رکھا۔
چیئرمین جناح ٹاؤن رضوان عبد السمیع کی قیادت اور براہ راست نگرانی میں بارشوں کے فوری بعد ٹاؤن اور تمام یونین کونسلز میں رین ایمرجنسی نافذ کی گئی، ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں اور نکاسی آب کے عمل کو اولین ترجیح دی گئی۔جناح ٹاؤن کے عملے نے گلشن اقبال ٹاؤن کی حدود میں نزد کشمیر پارک 33 انچ کی پھٹی ہوئی سیوریج لائن کی مرمت، نشیبی علاقوں سے ڈی واٹرنگ پمپس کے ذریعے پانی کی نکاسی، اور گرے ہوئے بجلی کے کھمبوں کو ہٹانے جیسے اہم کام بروقت انجام دیے تاکہ کسی قسم کا جانی نقصان نا ہو۔ اگرچہ کچھ مقامات پر مشینری کی کمی کے باعث وقتی طور پر تاخیر ہوئی، تاہم چیئرمین وانتظامیہ نے فوری ردعمل دے کرہنگامی بنیادوں پرنئے پمپس کی خریداری کی ۔