نئے ڈی ایس پیز کواہم ذمہ داریاں دینے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی ہونے والے ڈی ایس پیز کی ملاقات ڈاکٹر محمد علی شاہ آڈیٹوریم، سینٹرل پولیس آفس کراچی میں ہوئی، جس میں حال ہی میں براہ راست تقرری اور تعیناتی پانے والے 59 سے زائد ڈی ایس پیز نے شرکت کی۔
ترجمان پولیس کے مطابق نئے بھرتی ہونے والے ڈی ایس پیز میں سے 29 افسران فیلڈ میں تعینات ہیں جبکہ 30 افسران محکمانہ تربیت کے منتظر ہیں، جنہیں ٹریننگ مکمل ہونے پر تعیناتیاں دی جائیں گی۔ ملاقات میں آئی جی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، اسپیشل برانچ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر کرائم کنٹرول، عوام دوست پولیسنگ، آپریشنل اور مالیاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔آئی جی نے کہا کہ آپ محکمہ پولیس کا باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عوام سے مثبت رویہ اور بہترین انداز گفتگو اختیار کیا جائے ، ایمانداری سے کام کرنے والے افسران نیک نامی کمائیں گے ۔ انہوں نے ہدایت دی کہ نئے بھرتی ہونے والے ڈی ایس پیز کو اہم ذمہ داریاں دی جائیں اور میرٹ پر مبنی ٹیم تشکیل دی جائے ۔غلام نبی میمن نے مزید کہا کہ ایس ایچ اوز کی تعیناتی امتحانات سے مشروط کر دی گئی ہے ، نئے افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے چھ ماہ کا عرصہ کافی ہے ۔ آپریشنل بجٹ اب تھانہ سطح پر ایس ایچ او تک منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ ہیڈ محررز کی تعیناتی کے لیے ڈی ڈی او کورس لازم قرار دیا گیا ہے ۔