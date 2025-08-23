کراچی کو آفت زدہ شہر قرار دیا جائے ، سلیم حیدر
کراچی (این این آئی) مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر نے کہا ہے کہ 17 سال سے سندھ پر مسلط پیپلزپارٹی کے حکمرانوں نے کراچی کو تباہ وبرباد کردیا، پورا کراچی کھنڈر بن چکا ہے یا پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔۔۔
کراچی میں جتنی تباہی ہوئی ہے اس کے بعد فوری طورپر کراچی کو آفت زدہ شہر قرار دے کر اسے ٹیکس میں چھوٹ دی جائے تاکہ کراچی کے تاجر اور عوام اپنے ہونے والے نقصان کا مداوا کرسکیں۔ انہوں نے کہاکہ پیپلزپارٹی بلدیاتی اداروں اور صوبائی حکومت کے ذریعے اس شہر کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے ، کراچی آج دنیا کا سب سے بڑا گوٹھ بن چکا ہے ، انفرااسٹرکچر تباہ ہوگیا ہے ، اس کے وسائل کو پیپلزپارٹی کے وڈیرے اور کراچی پر قابض ہونے والے بدعنوان افسران لوٹ کر اپنی عیاشیوں پر خرچ کررہے ہیں۔