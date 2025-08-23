صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کو آفت زدہ شہر قرار دیا جائے ، سلیم حیدر

  • کراچی
کراچی کو آفت زدہ شہر قرار دیا جائے ، سلیم حیدر

کراچی (این این آئی) مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر نے کہا ہے کہ 17 سال سے سندھ پر مسلط پیپلزپارٹی کے حکمرانوں نے کراچی کو تباہ وبرباد کردیا، پورا کراچی کھنڈر بن چکا ہے یا پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔۔۔

 کراچی میں جتنی تباہی ہوئی ہے اس کے بعد فوری طورپر کراچی کو آفت زدہ شہر قرار دے کر اسے ٹیکس میں چھوٹ دی جائے تاکہ کراچی کے تاجر اور عوام اپنے ہونے والے نقصان کا مداوا کرسکیں۔ انہوں نے کہاکہ پیپلزپارٹی بلدیاتی اداروں اور صوبائی حکومت کے ذریعے اس شہر کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے ، کراچی آج دنیا کا سب سے بڑا گوٹھ بن چکا ہے ، انفرااسٹرکچر تباہ ہوگیا ہے ، اس کے وسائل کو پیپلزپارٹی کے وڈیرے اور کراچی پر قابض ہونے والے بدعنوان افسران لوٹ کر اپنی عیاشیوں پر خرچ کررہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:چربی سے مضر صحت آئل بنانے والا غیر قانونی یونٹ پکڑا گیا،سامان ضبط

پی ٹی آ ئی رہنما ریحانہ ڈار و دیگر کی سلمان راجہ سے ملاقات

وزیر آ باد :پنجاب کالج میں داخل نئے طلبہ کیلئے آ گاہی سیمینار

نظام مصطفیؐ کیلئے جدو جہد کوتیز کرنا ہو گا:سنی تحریک

ملکی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنیوالوں سے مقابلہ:بلال تارڑ

تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن