ملزمہ گل نسا کی درخواستِ ضمانت پر دلائل کی تاریخ مقرر

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں ایئرپورٹ خود کش حملہ کیس میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار ملزمہ گل نسا کی درخواستِ ضمانت پر سماعت ہوئی۔

سماعت کے دوران پراسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ کیس کا حتمی چالان پیش ہوچکا ہے ، درخواست گزار نے ٹرائل کورٹ میں چالان جمع ہونے سے پہلے درخواست ضمانت دائر کی تھی جو اے ٹی سی نے مسترد کردی تھی، اب جب کہ چالان جمع ہوچکا ہے ، ملزمہ کو دوبارہ ٹرائل کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کرنی چاہیے ۔ اس پر وکیل درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ وہ سندھ ہائیکورٹ میں ہی ملزمہ کی درخواست ضمانت پر کارروائی چاہتے ہیں۔ عدالت نے فریقین کے مؤقف سننے کے بعد ملزمہ گل نسا کی درخواستِ ضمانت پر دلائل کے لیے 4 ستمبر کی تاریخ مقرر کرلی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت ملزمہ کی درخواست ضمانت مسترد کرچکی ہے ۔

 

