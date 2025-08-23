سپرہائی وے پرگاڑی نے راہگیرخاتون کو کچل دیا
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں خاتون سمیت دو افراد جاں بحق ہوگئے ۔ریسکیو حکام کے مطابق سپر ہائی وے پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق ہوگئی۔۔۔
متوفیہ کی شناخت 25 سالہ نیاز بی بی کے نام سے ہوئی جبکہ لیاری ایکسپریس وے گلشن اقبال کے قریب تیز رفتار گاڑی کی زد میں آکر راہگیر 40 سالہ محمد عمران جان سے گیا،پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور محمد شعیب کو گرفتار کرکے کار کو تحویل میں لے لیا،ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔دوسری جانب اسٹیل مل موڑ کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر گاڑیوں پر چڑھ گیا، حادثے میں واٹر ٹینکر کا ڈرائیور شدید زخمی ہوگیا جبکہ تین گاڑیاں مکمل تباہ ہوگئیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کی صبح اسٹیل ٹاؤن تھانے کے علاقے اسٹیل مل موڑ کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر ڈرائیور سے بے قابو پانے کے بعد سڑک کنارے کھڑی گاڑیوں پر چڑھ گیا۔حادثے میں واٹر ٹینکر کا ڈرائیور شدید زخمی ہوگیا جبکہ حادثے کے نتیجے میں سڑک کنارے کھڑی 3 گاڑیاں مکمل تباہ ہوگئیں اور کئی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن اسلم بلو نے بتایا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے واٹر ٹینکر کی فوری شناخت ممکن نہیں ہو سکی، حادثے کے وقت لوگوں کے موجود نہ ہونے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔