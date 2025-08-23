صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کورنگی ای بی ایم کاز وے روڈ کوٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق منگل کو شہر میں موسلا دھار بارش کے باعث۔۔۔

کورنگی ای بی ایم کاز وے ندی میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے سڑک ٹریفک کے لیے بند کردی گئی تھی تاکہ شہریوں کے جان و مال کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچایا جا سکے ۔ایس ایس پی ٹریفک کورنگی کا کہنا ہے کہ جمعہ کو کورنگی ای بی ایم کاز وے کو ٹریفک کیلئے کھول دیا گیا ہے ۔شہریوں کی حفاظت اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے ٹریفک پولیس ہمہ وقت عوام کی خدمت کیلئے موجود ہے ۔

 

