ڈیفنس میں زیرزمین گیس لائن میں آگ بھڑک اٹھی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی خیابان سحر میں زیر زمین گیس لائن میں اچانک آگ بھڑک اُٹھی، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
اطلاع ملتے ہی فائربریگیڈ اور ڈی ایچ اے کی تین گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے فوری طور پر روڈ کو کارڈن آف کرکے ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا۔ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق آگ گیس لائن میں لیکیج کے باعث لگی تھی تاہم فوری کارروائی کے نتیجے میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ لائن کو بند کر کے مزید نقصان سے بچا لیا گیا ہے ۔