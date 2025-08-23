صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس میں زیرزمین گیس لائن میں آگ بھڑک اٹھی

  • کراچی
ڈیفنس میں زیرزمین گیس لائن میں آگ بھڑک اٹھی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی خیابان سحر میں زیر زمین گیس لائن میں اچانک آگ بھڑک اُٹھی، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

اطلاع ملتے ہی فائربریگیڈ اور ڈی ایچ اے کی تین گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے فوری طور پر روڈ کو کارڈن آف کرکے ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا۔ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق آگ گیس لائن میں لیکیج کے باعث لگی تھی تاہم فوری کارروائی کے نتیجے میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ لائن کو بند کر کے مزید نقصان سے بچا لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور سروے،پاک آئی ڈی متعارف کرانے کا فیصلہ

روس کا قومی دن، مونومنٹ روسی پرچم کے رنگوں سے روشن

صوبہ ہزارہ، سٹیک ہولڈرز کی شمولیت ناگزیر:سردار یوسف

ایچ ای سی غیر ملکی جامعات کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کریگا

عدالتوں سے سب شہریوں کو انصاف ملنا چاہئے، جلیل الملک

آر ڈی اے کا 3953ملین روپے کا سالانہ بجٹ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن