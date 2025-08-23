صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جناح اسپتال میں وارڈ کی چھت کا پلستر گرنے سے نرس زخمی

  • کراچی
جناح اسپتال میں وارڈ کی چھت کا پلستر گرنے سے نرس زخمی

کراچی (این این آئی)جناح اسپتال میں بارش سے متاثر وارڈ نمبر 7 کی چھت کا پلستر گر گیا۔تفصیلات کے مطابق جناح اسپتال میں اسٹاف روم کی اندرونی چھت کا پلستر گرنے سے ہیڈ نرس زخمی ہوگئیں۔ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ۔۔۔

چھت کا پلستر گرنے سے ہیڈ نرس فرزانہ کے کندھے اور پاؤں پر آکر گرا ہے ۔پلستر گرنے پر دیگر نرسز خوف کے باعث کمرے سے باہر آگئیں، نرسز نے مطالبہ کیا ہے کہ خستہ حال مختلف وارڈز پر فوری توجہ دی جائے ۔ترجمان جہانگیر درانی کا کہنا ہے کہ چھت کا معمولی ٹکڑا گرا ہے اور وارڈ پرانا ہے ، زخمی نرس کو فوری طبی امداد فراہم کردی گئی۔

 

