بارش کے بعد سے پی ٹی سی ایل سروس کئی علاقوں میں متاثر

  • کراچی
بارش کے بعد سے پی ٹی سی ایل سروس کئی علاقوں میں متاثر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر کے بیشتر علاقوں میں بارش کے بعد سے تین دن ہوگئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کا نیٹ ورک بری طرح متاثر ہے۔

ڈیفنس،طارق روڈ ،نارتھ ناظم آباد ،گلشن معمار سمیت کئی علاقوں میں پی ٹی سی ایل کی انٹرنیٹ سروس معطل ہے ۔مختلف صارفین نے بتایا کہ پی ٹی سی ایل کے کمپلین نمبر 1218پر کوئی فون نہیں اٹھاتا اور اٹھابھی لے تو کمپلین درج کرتاہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔پی ٹی سی ایل صارفین کا کہنا ہے کہ ادارے کی کارکردگی بہت خراب ہے ۔انٹرنیٹ سروس کی بندش سے بچوں کی پڑھائی اور ورک فرام ہوم والے ملازمین شدید متاثر ہیں۔پی ٹی سی ایل صارفین نے مطالبہ کیاہے کہ پی ٹی سی ایل اپنے جارجز میں اضافہ کئے جارہا ہے تو سروس بھی دے ۔

 

