پولیس کی کارروائی میں حیران کن صورتحال

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گلشن حدید فیز ون میں مبینہ طور پر گھر میں ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس کی کارروائی میں صورتحال حیران کن نکلی۔

 ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبد الخالق کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک گھر کے اندر مشکوک افراد موجود ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچی تو گھر سے دو کمسن بچیاں برآمد ہوئیں۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ گھر کے مالکان باہر گئے ہوئے تھے ، واپسی پر اندر سے کنڈی لگی ہوئی پائی گئی جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر نو سے دس سال کی دو بچیاں موجود تھیں۔ابتدائی تفتیش کے مطابق دونوں بچیاں بھیک مانگنے والی تھیں جو گھر میں داخل ہو کر فریج سے کھانا نکال کر کھا رہی تھیں۔ 

 

