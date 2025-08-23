ملیر ندی سے اسلحہ اور دستی بموں سے بھرابیگ برآمد
تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں ملیر ندی سے بیگ سے زنگ آلود اسلحہ، گولیاں اور ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوا ،برآمد اسلحہ میں 30 بور پستول، ریوالور اور 7 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے ، زنگ آلود سیکڑوں گولیاں بھی ملی ہیں۔ بی ڈی ایس ٹیم نے ملنے والے دستی بموں کو ناکارہ بنادیا ۔