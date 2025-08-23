صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملیر ندی سے اسلحہ اور دستی بموں سے بھرابیگ برآمد

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں ملیر ندی سے بیگ سے زنگ آلود اسلحہ، گولیاں اور ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوا ،برآمد اسلحہ میں 30 بور پستول، ریوالور اور 7 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے۔۔۔

تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں ملیر ندی سے بیگ سے زنگ آلود اسلحہ، گولیاں اور ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوا ،برآمد اسلحہ میں 30 بور پستول، ریوالور اور 7 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے ، زنگ آلود سیکڑوں گولیاں بھی ملی ہیں۔ بی ڈی ایس ٹیم نے ملنے والے دستی بموں کو ناکارہ بنادیا ۔

 

