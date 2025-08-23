قابض میئر کی جماعت اسلامی پر تنقیدمن گھڑت، سیف الدین
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں میں عوام کو سہولت فراھم کرنے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں مکمل ناکامی کے بعد انہیں شہریوں کی جانب سے شدید برہمی اور ردعمل پر مرتضیٰ وہاب شدید ذہنی،سیاسی اور اپنی تنظیم کے دباؤکا شکار نظر آتے ہیں۔
پریس کانفر نس میں ان کی جانب سے جماعت اسلامی پر تنقید اور ہر ٹاؤن کو ایک ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ دینے کا دعویٰ من گھڑت، بے بنیاد، حقائق کے منافی اورحقیقت سے فرار ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ بارش کے موقع پر جب لاکھوں شہری بدترین مشکلات کا شکار تھے تو جماعت اسلامی کے امیر، منتخب ٹاؤن و یوسی چیئرمینز اور کارکنان خود میدان میں موجود تھے ۔قابض میئر جماعت کی خدمات کے اعتراف کے بجائے جو ہر فرد کر رہا ہے اپنے منصب کے آداب ملحوظ رکھنے کے بجائے جھوٹ بولنے اور اپنی نا اہلی کے بھونڈے بہانے تراشنے میں مصروف ہیں۔ قابض میئر تعصب اور الزام تراشی میں اتنے اندھے ہوچکے ہیں کہ وہ محض پروپیگنڈے پر اکتفا کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ وہاب ہر پریس کانفرنس میں ہم سب کو ساتھ لے کرچلنے کی بات کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دو سال گزر جانے کے باوجود سٹی کونسل کی کمیٹیاں تک نہیں بنا سکے ۔دوسالوں میں اپوزیشن کی یوسیز کو ایک پیسہ بھی ترقیاتی کاموں کے لئے نہیں دیا جب کے اپنے بعض چہیتے چئیرمینوں کے ہاں کروڑوں روپے کی کئی کئی اسکیمیں دی ہیں۔