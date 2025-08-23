ورکرز ویلفیئر بورڈ کی مفت موٹرسائیکل اسکیم شروع
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں آسان ومحفوظ سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تحت10 ہزارمفت الیکٹرک موٹر سائیکلوں کے گرینڈ منصوبے کا آغاز کردیا ہے۔
وزیر محنت سندھ شاہد تھہیم نے اعلان کیا ہے کہ الیکٹرک موٹر سائیکل کے حصول کے لئے رجسٹریشن کا عمل شروع کردیاہے ۔ خواتین درخواستیں ورکرز ویلفیئر بورڈ کی آفیشل ویب سائٹ پر جمع کرا سکتی ہیں جبکہ ریکارڈ بھی آن لائن چیک کیا جا سکتا ہے ۔ وزیرمحنت شاہدتھہیم نے بتایا کہ قرعہ اندازی مکمل طور پر ڈیجیٹل نظام کے تحت ہوگی جس میں انسانی مداخلت کا کوئی امکان نہیں۔ اسکیم کے تحت 20 سے 45 سال کی خواتین صنعتی مزدور درخواست دینے کی اہل ہیں جبکہ 20 فیصد کوٹہ اقلیتی برادری کے لیے مختص ہے ۔ موٹر سائیکل سات سال کے لیے لازمی طور پر رکھنی ہوگی اور ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے 60 دن کی مہلت دی جائے گی۔ وزیر محنت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ خواتین آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ ہیں اور ان کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ اسی سوچ کے تحت یہ منصوبہ شروع کیا ہے ۔ منصوبے کا مقصد خواتین کو محفوظ اور باوقار سفری سہولت فراہم کرنا، روزمرہ اخراجات میں کمی لانا اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے ۔یہ منصوبہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وژنری قیادت کی روشن مثال ہے ۔