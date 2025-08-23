صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن کا مختلف علاقوں کا دورہ

  • کراچی
کراچی (این این آئی)چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا ہے کہ عوام کوصاف وشفاف ماحول کی فراہمی کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لارہے ہیں۔

متعلقہ عملے کو چوبیس گھنٹے مستعد رہنے کی ہدایت کے ساتھ ٹاؤن کو صاف و شفاف رکھنے کے لئے نکاسی آب اورصفائی ستھرائی کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہارچیئرمین محمد یوسف نے سیکٹر 5-B/2 نارتھ کراچی اور سندھی ہوٹل سیکٹر 5-J میں برساتی پانی کے نکاسی کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ان کے ہمراہ یونین کمیٹی کے چیئرمیز ،وائس چیئرمیز اور عوامی نمائندوں کے ساتھ متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت صرف ان یونین کونسلز میں ترقیاتی کام کروا رہی ہے جن کا تعلق ان کی جماعت سے ہے ، جبکہ نیو کراچی ٹاؤن کی حالت انتہائی خراب ہے۔

