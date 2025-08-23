پی ای سی ایچ ایس میں عمارت48 گھنٹوں میں خالی کرنیکاحکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں پی ای سی ایچ ایس کی ایک رہائشی عمارت میں جاری کمرشل سرگرمیوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں ایس بی سی اے کی جانب سے سیل کی گئی عمارت کو ازخود ڈی سیل کرنے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی۔
سماعت کے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے نے تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کیجس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عمارت کو صرف اڑتالیس گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے ۔ ایس بی سی اے کی رپورٹ کے مطابق متعلقہ عمارت میں اسکول چلانے پر 2023 میں اسے سیل کیا گیا تھا جب کہ ریکارڈ کے مطابق 2018 میں بھی اسی عمارت کو کمرشل سرگرمیوں پر سیل کیا جا چکا ہے ۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ایس بی سی اے کی جانب سے لگائی گئی سیل کو مالک یا کرایہ دار نے ازخود توڑا، جس کے بعد 13 اگست کو دوبارہ عمارت کو سیل کیا گیا۔ فیلڈ اسٹاف کے متعدد دوروں کے دوران کمرشل سرگرمیوں کی کوئی واضح رپورٹ تو سامنے نہیں آئی تاہم اکثر اوقات عمارت کا مرکزی دروازہ اندر سے بند پایا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ازخود ڈی سیل کرنے کے خلاف متعلقہ عدالت میں فوجداری کارروائی کا باضابطہ آغاز کردیا گیا ہے ۔ عدالت نے اڑتالیس گھنٹوں میں عمارت خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے ۔