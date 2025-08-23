عوام سے کئے وعدوں کی تکمیل کیلئے دن رات کوشاں، اویس قادر
روہڑی (نمائندہ دنیا) اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لئے دن رات کوشاں ہے ، عوام کو بنیادی ضروریات زندگی پہنچانے کے لئے یوسی علی واہن میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے روہڑی کے علاقے گول ڈلھو علی واہن میں پولیس اہلکار کمال الدین گھنیو کے انتقال پر لواحقین سے تعزیت کے بعد غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کمال الدین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دعا کی ۔ سید اویس قادر شاہ نے مزید کہا کہ ہم عوام کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ یوسی علی واہن میں کرڑوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام جاری ہیں جو جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے ، منصوبوں کی تکمیل سے علاقے کے عوام کو سہولیات میسر آئیں گی۔