سڑکوں سے پانی کی نکاسی جلد مکمل کی جائے ،کمشنر
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے شہر میں پانی کی نکاسی کے کام کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ جس کے مطابق ڈرگ روڈ انڈر پاس سے پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی ہے اور انڈر پاس کو ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا ہے۔
مختلف ڈپٹی کمشنرز نے کمشنر کراچی کو جمعہ کو پانی کی نکاسی کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی ہے جس کے مطابق شہر میں پانچ سے زائد انڈر پاسز اور بیشتر مرکزی اور مصروف سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا ہے ان پر ٹریفک رواں دواں ہے ۔ ڈپٹی کمشنرز کے مطابق ٹرک اڈہ روڈ، ایم ٹی خان روڈ کشمیری محلہ ناظم آباد ٹاون، کورنگی کراسنگ روڈ قیوم آباد مہران ہائی وے پر بارش کا پانی کی نکاسی بھی مکمل کر لی گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنرز کے مطابق اندرونی سڑکوں پر بھی پانی کی نکاسی کا کام کیا جا رہا ہے کمشنر کراچی نے تمام ڈپٹی کمشنرز سے کہا ہے کہ رہ جائے والی تمام سڑکوں سے پانی کی نکاسی کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنرز نے کہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز متعلقہ ادااروں کے ساتھ مل کر نکاسی کے کام میں مصروف ہیں۔ ادارے اور اسسٹنٹ کمشنرز دن رات کام کر رہے ہیں جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کوشان ہیں۔