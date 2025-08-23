واٹرکارپوریشن میں الٹی گنگا بہنے لگی: کھارے پانی لائسنس اسکینڈل کا کردار پھر اہم عہدے پر تعینات
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹر کارپوریشن انتظامیہ نے سنگین بدعنوانی میں ملوث اور سب سوائل لائسنس اسکینڈل کے اہم کردار محمد دلاور حسین جعفری کو پھر اہم عہدے پر تعینات کردیا ہے۔۔۔
سب سوائل لائسنس کے اجراء میں کروڑوں روپے رشوت وصول کرنے کی تحقیقات کے شروع میں ہی سابق سی ای او سید صلاح الدین احمد ،ایگزیکٹو انجینئر محمد دلاور حسین جعفری سمیت کئی افسران کو شامل کرکے عہدوں سے ہٹادیا گیا تھا ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صنعتی علاقوں میں پانی مافیا جو عرصہ دراز سے واٹر کارپوریشن کی مرکزی لائنوں سے پانی چوری کرکے فیکٹریوں کو فروخت کرتا ہے ان مافیا کے اہم کرداروں کو خلاف قوانین دلاور حسین جعفری نے سابق سید صلاح الدین احمد کے دور میں لائنس دلوائے ، جب اس بڑی بدعنوانی کی معلومات وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہوئی تو ان کی جانب سے فوری طور پر چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ کو ہدایت دی گئی کہ وہ لائسنس کے اجراء کے دوران ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کریں۔ اس تحقیقات کے آغاز پر ہی سی ای او واٹر کارپوریشن سید صلاح الدین احمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا جبکہ ایگزیکٹو انجینئر محمد دلاور حسین جعفری سمیت کئی افسران کو عہدوں سے ہٹاکر معطل کردیا گیا تھا ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سب سوائل لائسنس اسکینڈل میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو انجینئر محمد دلاور حسین جعفری کے خلاف مبینہ طور پرپانی چور مافیا کی سہولت کاری اور بدعنوانی کے الزام کی بھی تحقیقات ہورہی ہے ۔ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کے پاس محمد دلاور حسین جعفری کے خلاف 5 سے زائد بدعنوانی کے کیسز کی تحقیقات جاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن کی موجودہ انتظامیہ جو ادارے میں اصلاحات لانے سمیت اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے کام کررہی ہے اس کی جانب سے بدعنوانی میں ملوث اور کئی تحقیقات میں شامل افسر محمد دلاور حسین جعفری کو ایگزیگٹو انجینئر ملیر واٹر تعینات کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ۔دوسری جانب واٹر کارپوریشن انتظامیہ کے ذمہ دار حکام کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن میں تمام تعیناتیاں میرٹ پر کی جاتی ہیں محمد دلاور حسین جعفری کی تعیناتی بھی ایک معمول کی پوسٹنگ ہے ۔ موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر چاہتے ہیں عہدوں پر تبدیلیاں ہوتی رہنی چاہئیں تاکہ افسران زیادہ سے زیادہ کام کریں ۔