نالوں پر تجاوزات کا آغاز فاروق ستار کے دور میں ہوا، میئر
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ نالوں کی گنجائش 40 میٹر ہے مگر کراچی میں 235 ملی میٹر بارش ہوئی، بہت سے نالوں پر تجاوزات قائم ہیں جن کا آغاز فاروق ستار کے دور میں ہوا۔۔۔
اب یہ لوگ سوٹ پہن کر کہتے ہیں کہ کراچی کو آفت زدہ قرار دے دو، میں گورنر کو نہیں کہتا اس وقت گورنر ان کے ساتھ نہیں تھے ۔ٹاؤن چیئرمین ذہن سے نکال دیں وہ اب جماعتی نہیں ٹاؤنز کے افسران ہیں۔پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نالے صاف کرچکے تھے ، نالوں سے 30 لاکھ 24 ہزار کیوبک فٹ کچرا نکال کر لینڈ فل سائٹ پہنچایا، اورنگی نالہ صاف نہ ہوتا تو کیا ضلع غربی کلیئر ہوتا؟۔میئر نے کہا کہ شاہراہ بھٹو بنائی تو پروپیگنڈا شروع ہوگیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کوئی سفر نہ کرے ، دوسرا فیز شروع کرنے لگے تو کہا گیا کہ ڈاکو آرہے ہیں نہیں جاؤ، پھر پروپیگنڈا ہوا کہ شاہراہ بھٹو بیٹھ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے جس پر ہم نے کل سفر کیا مجھے اس میں کوئی ہچکولے کھاتا ہوا سفر نظر نہیں آیا اور کالا بورڈ تک گیا۔ان کا کہنا تھا کہ ابھی ممبئی ڈوبا ہوا ہے ، کے پی کے حالات سب کے سامنے ہیں مگر یہاں بارش ہوتے ہی سارے میڈیا پر کراچی کی خبریں شروع ہوگئیں، جب سب کلیئر ہوگیا تو میڈیا نے کیوں نہیں دکھایا؟ سندھ حکومت جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ماہانہ ایک ارب روپے فنڈ دیتی ہے ، اسٹار گیٹ پر پانی اس لیے آتا ہے کہ ایئرپورٹ کی رن وے کلیئر ہوتی ہے سارا پانی وہاں آتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کیا بھول گئے جب ناگن چورنگی، کے ڈی اے اور حیدری مارکیٹ ڈوب جاتی تھی مگر اب نہیں ڈوبی، یوسف گوٹھ تباہ ہوگیا تھا بلاول نے نیا نالا بنایا وہ نالہ چل رہا ہے اور اس بار یوسف گوٹھ نہیں ڈوبا، یہ کسی کو نظر نہیں آرہا؟۔میئر کا کہنا تھا کہ پروپیگنڈا کرنے اور باتیں کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے ، جہانگیر روڈ پر نالے سے پتھر اور رضائی نکلی، ہمیں کچرا ہی نہیں سازشی عناصر کا بھی سامنا ہے ،میری سیاسی جماعت کے بغض میں پورے شہر کو نیچا دکھایا جارہا ہے ، پیر سے دوبارہ بارش ہے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ باتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے آئیں مل کر کام کریں۔