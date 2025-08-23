تفتیشی نظام کو جدید بنانے کیلئے 2 ہزار اے ایس آئی بھرتی کرنے کا فیصلہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبے میں امن و امان کی بہتری اور پولیس کی تفتیشی صلاحیت کو مزید موثر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ محمد اقبال میمن سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ پولیس میں 2 ہزار اے ایس آئی (انویسٹی گیشن) بھرتی کیے جائیں گے تاکہ تفتیشی نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے ۔ چیف سیکریٹری نے سیکریٹری سروسز کو ہدایت دی کہ بھرتیوں کے عمل میں حائل تمام بیوروکریٹک رکاوٹیں دور کی جائیں تاکہ یہ عمل شفاف اور بروقت مکمل ہو سکے ۔ پولیس کی انویسٹی گیشن برانچ کو مضبوط بنانا سندھ پولیس کے لیے ایک دیرینہ چیلنج رہا ہے ۔ تفتیش پولیسنگ کا ایک اہم جزو ہے جسے انصاف کی فراہمی کے لیے موثر سہولیات اور وسائل کی ضرورت ہے ۔ ان اسامیوں کی تخلیق اس خلا کو پُر کرنے اور تفتیشی عمل کو زیادہ مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ چیف سیکریٹری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پولیس کی تفتیشی صلاحیت میں بہتری عوام کے اعتماد کی بحالی، انصاف کی بروقت فراہمی اور جرائم کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ اے ایس آئی انویسٹیگیشن کی بھرتی سے نہ صرف تفتیش کے معیار میں بہتری آئے گی بلکہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بروقت اور مؤثر کارروائی بھی ممکن ہو سکے گی۔