سول اسپتال میں کرپشن کی تحقیقات سردخانے کی نذر

  • کراچی
حیدر آباد (رپورٹ :ثاقب سلہری )سندھ کے دوسرے بڑے سول اسپتال حیدرآباد میں 17 گریڈ کے جونیئر ڈاکٹر کی جانب سے کروڑوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات سرد خانے کی نذر کردی گئیں جبکہ ملی بھگت کے ذریعے مبینہ کرپشن کے الزام میں ملوث افسر کو دوبارہ تعینات کرانے کی تیاریاں جاری ہیں۔

جس پر سینئر ڈاکٹروں اور مریضوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ۔ذرائع کے مطابق مذکورہ جونیئر افسر پر مبینہ طورپر دو سال کے دوران 45 کروڑ روپے مالیت کی ادویات کی خوردبرد سمیت دیگر مد میں بھاری کرپشن کرنے کے الزامات ہیں ، جس پر چند ماہ قبل انہیں عہدے سے ہٹادیا گیا تھا، تاہم ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی مبینہ سرپرستی میں ان کی واپسی کے لئے خفیہ طور پر پوسٹنگ آرڈر بھی جاری کروایا جا چکا ہے ۔ سول اسپتال کے سینئر ڈاکٹروں اور عملے نے وزیراعلیٰ سندھ، چیف سیکریٹری، وزیر صحت اور سیکریٹری صحت سے معاملے کا فوری نوٹس لینے اور مذکورہ افسر کے خلاف  کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔انہوں نے کہاکہ  اسپتال کو تباہی سے بچایا جا ئے ۔

 

