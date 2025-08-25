جیکب آباد :مقابلے میں زخمی ملزم گرفتار
جیکب آباد (نمائندہ دنیا )جیکب آباد کے تھانہ دلمراد کی حدود میں پولیس مقابلے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا جبکہ اس کے تین ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔
پولیس کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت وقاص علی ولد دوست علی ٹالانی کے نام سے ہوئی جس کے قبضے سے ایک بغیر لائسنس پستول بھی برآمد کرلیا گیا ہے ، گرفتار ملزم کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔ترجمان پولیس کے مطابق زخمی ملزم پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا جبکہ پولیس نے علاقے میں فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکابندی کرتے ہوئے سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔