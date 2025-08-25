پل کی تعمیر میں تاخیر،عارضی بندوبست بھی بارشوں میں ناکام
کنری (نمائندہ دنیا )تین سال سے زیرِ تعمیر رابطہ پل کی تکمیل میں تاخیر اور حالیہ بارشوں میں عارضی پل بہہ جانے کے خلاف علاقہ مکینوں اور طلبہ نے نیشنل پریس کلب کنری کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔
تفصیلات کے مطابق کنری وایا مور جھنگو پر ہاکڑو ڈھورو پل گزشتہ تین برس سے زیر تعمیر ہے ، تاہم کام کی رفتار سست روی کا شکار ہے ۔ پل کی تکمیل تک آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر پائپ اور مٹی کا پل بنایا گیا تھا جو حالیہ بارشوں میں بہہ گیا، جس کے بعد قصبہ گپنہ سمیت ایک سو کے قریب دیہات کا کنری شہر سے رابطہ منقطع ہوگیا۔احتجاج میں شریک مکینوں اور طلبہ نے بتایا کہ پل مکمل نہ ہونے کے باعث روزانہ سیکڑوں طلبہ اپنی تعلیم سے محروم ہورہے ہیں جبکہ کاشتکار اپنی زرعی اجناس منڈیوں تک پہنچانے سے قاصر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب 4 کلو میٹر کے بجائے 40 کلو میٹر کا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے جس سے وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہوتا ہے ۔مظاہرین نے الزام لگایا کہ اصل ٹھیکیدار نے یہ منصوبہ پیٹی ٹھیکیدار کو دے رکھا ہے ، جس کے باعث نہ تو بروقت ادائیگی ہوتی ہے اور نہ ہی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ۔ انہوں نے وزیراعلیٰ سندھ، پیپلز پارٹی کی ایم این اے صباء یوسف تالپور، ایم پی اے نواب تیمور تالپور اور ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر پل کی تعمیر مکمل کرائی جائے ،عارضی پل دوبارہ بنایا جائے اور ٹھیکیدار سے باز پرس کی جائے۔