حیدرآباد:برساتی پانی 5روز سے جمع،نوجوان ڈوب کر جاں بحق
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )حیدرآباد اور گردونواح میں حالیہ بارشوں کا پانی پانچ روز بعد بھی کئی علاقوں میں تاحال جمع ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔
دوسری جانب لطیف آ باد یونٹ نمبر 12 مہر علی سوسائٹی کے قریب گوٹھ یار ملا میں برساتی پانی میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق ہوگیا ۔اطلاعات کے مطابق حیدرآباد اور اس کے گردونواح میں گزشتہ دنوں ہونے والی طوفانی بارشوں کے پانی کی تاحال نکاسی نہیں کی جاسکی ہے جس کے سبب سب سے زیادہ لطیف آباد یونٹ نمبر 11 کی فاطمہ جناح کالونی اور مہرعلی سوسائٹی سب سے زیادہ متاثرہ ہوئے ہیں جہاں جمع ہونے والے پانی میں ڈوب کر نوجوان شاہد جاں بحق ہوگیا۔جاں بحق نوجوان کی لاش رکھ کر مکینوں نے احتجاج کیا اور بلدیاتی نمائندوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پانچ روز سے گھروں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے نہ صرف بیماریاں پھیل رہی ہیں بلکہ گھروں میں پینے کا پانی اور راشن بھی ختم ہوگیا ہے ۔متاثرہ افراد نے شکایت کی کہ بلدیہ اور منتخب نمائندوں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی،صرف چند فلاحی تنظیموں نے راشن تقسیم کیا ہے ۔اطلاعات کے مطابق متاثرہ علاقوں میں اب بھی چار سے پانچ فٹ پانی جمع ہے جس کے باعث نظامِ زندگی مفلوج ہوکر رہ گیا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسی آب کی جائے اور مستقل بنیادوں پر مسائل حل کیے جائیں۔