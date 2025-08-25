صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدرآباد:برساتی پانی 5روز سے جمع،نوجوان ڈوب کر جاں بحق

  • کراچی
حیدرآباد:برساتی پانی 5روز سے جمع،نوجوان ڈوب کر جاں بحق

حیدرآباد (نمائندہ دنیا )حیدرآباد اور گردونواح میں حالیہ بارشوں کا پانی پانچ روز بعد بھی کئی علاقوں میں تاحال جمع ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

دوسری جانب لطیف آ باد یونٹ نمبر 12 مہر علی سوسائٹی کے قریب گوٹھ یار ملا میں برساتی پانی میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق ہوگیا ۔اطلاعات کے مطابق حیدرآباد اور اس کے گردونواح میں گزشتہ دنوں ہونے والی طوفانی بارشوں کے پانی کی تاحال نکاسی نہیں کی جاسکی ہے جس کے سبب سب سے زیادہ لطیف آباد یونٹ نمبر 11 کی فاطمہ جناح کالونی اور مہرعلی سوسائٹی سب سے زیادہ متاثرہ ہوئے ہیں جہاں جمع ہونے والے پانی میں ڈوب کر نوجوان شاہد جاں بحق ہوگیا۔جاں بحق نوجوان کی لاش رکھ کر مکینوں نے احتجاج کیا اور بلدیاتی نمائندوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پانچ روز سے گھروں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے نہ صرف بیماریاں پھیل رہی ہیں بلکہ گھروں میں پینے کا پانی اور راشن بھی ختم ہوگیا ہے ۔متاثرہ افراد نے شکایت کی کہ بلدیہ اور منتخب نمائندوں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی،صرف چند فلاحی تنظیموں نے راشن تقسیم کیا ہے ۔اطلاعات کے مطابق متاثرہ علاقوں میں اب بھی چار سے پانچ فٹ پانی جمع ہے جس کے باعث نظامِ زندگی مفلوج ہوکر رہ گیا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسی آب کی جائے اور مستقل بنیادوں پر مسائل حل کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر