اپ گریڈیشن نہ ہونے پر محکمہ جنگلات کے ملازمین کااحتجاج
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)سندھ حکومت نے محکمہ جنگلات کے لوئر اسٹاف، فارسٹ گارڈ، فاریسٹر اور ڈپٹی رینجر کو ہائی کورٹ سکھر کے حکم کے باوجود دیگر صوبوں کی طرح اپ گریڈ نہیں کیا۔
جس پر فاریسٹ ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن سندھ نے احتجاج کیا۔ لاڑکانہ پریس کلب کے سامنے صدر شمس الدین کوسو، فدا بھٹی اور دیگر نے دھرنا دیتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں مذکورہ اسٹاف کو اپ گریڈ کیا جاچکا ہے لیکن سندھ کے ملازمین کو مسلسل نظرانداز کیا جارہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ 2018 میں سندھ ہائی کورٹ سکھر میں دائر پٹیشن نمبر D-704 پر عدالت نے سندھ حکومت کو واضح حکم دیا تھا کہ دیگر صوبوں کی طرز پر اپ گریڈیشن کی جائے ، مگر صوبائی حکومت نے عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کیا اور ملازمین کو حق سے محروم رکھا۔ ان کے مطابق دیگر صوبوں میں فارسٹ گارڈ گریڈ 9، فاریسٹر گریڈ 11 اور ڈپٹی رینجر گریڈ 14 میں شامل ہیں، لیکن سندھ میں یہ اسٹاف تاحال پرانے اسکیل میں کام کرنے پر مجبور ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ عدالت نے چیف سیکریٹری، سیکریٹری فاریسٹ اور سیکریٹری فنانس کو واضح احکامات دیے ہیں لیکن صوبائی مشیر جنگلات، سیکریٹری فاریسٹ اور فنانس حکام عملدرآمد سے گریزاں ہیں، جو ملازمین کے ساتھ صریح ناانصافی ہے ۔انہوں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، وزیراعلیٰ سندھ اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر عدالتی فیصلے پر عملدرآمد کیا جائے ، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کردیا جائے گا۔