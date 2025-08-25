سندھ میں سول ڈیفنس رضاکار سہولیات سے محروم،ایڈیشنل کنٹرولر
سکھر (بیورو رپورٹ)سول ڈیفنس سکھر کے ڈپٹی چیف وارڈن ڈاکٹر سعید اعوان نے دی ایگل ماؤنٹین اسکول سکھر کے اساتذہ، اسٹاف اور طلباء و طالبات کو ریسکیو، فرسٹ ایڈ، فائیر فائٹنگ، سیلف ڈیفنس اور سی پی آر کی بنیادی تربیت فراہم کی۔
اس موقع پر ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس امیرالدین عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے اور وہاں کے رضاکاروں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سندھ میں سول ڈیفنس کے رضاکار سہولیات سے محروم ہیں جبکہ پنجاب میں بہتر سہولیات موجود ہیں، جو لمحہ فکریہ ہے ۔امیرالدین عباسی نے مزید کہا کہ سندھ کے رضاکار کسی لالچ کے بغیر خلوص نیت سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس موقع پر دی ایگل ماؤنٹین اسکول کی پرنسپل حمیرا خان نے کہا کہ یہ ان کے لئے باعث فخر ہے کہ ان کے ادارے کے طلباء و طالبات کو عملی تربیت فراہم کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر تربیت مکمل کرنے والے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے جبکہ پرنسپل نے سول ڈیفنس افسران اور رضاکاروں کو شیلڈز بھی پیش کیں۔تقریب میں گروپ وارڈن محمد احمد شیخ، پوسٹ وارڈن آغا اکرم درانی، حاجی محمد ریاض کھوکھر، شیخ محمد عدنان، محمد ریحان، شہاب احمد، محمود احمد، اشفاق احمد میتلو، ادریس کھوسو سمیت دیگر افسران اور شخصیات موجود تھیں۔