حادثات اور واقعات کے دوران دو افراد چل بسے

  • کراچی
حادثات اور واقعات کے دوران دو افراد چل بسے

لاڑکانہ (بیورورپورٹ)لاڑکانہ شہر کی لہُر کالونی کا رہائشی 7 سالہ سید کبیر شاہ دھامراہ کے قریب میرواہ میں نہاتے ہوئے ڈوب کر بے ہوش ہوگیا، جسے اہلخانہ فوری طور پر چانڈکا اسپتال لائے جہاں ڈاکٹروں نے بچے کی موت کی تصدیق کردی۔

دوسری جانب شہدادکوٹ شہر میں گھریلو ناچاقی کے باعث 18 سالہ نوجوان محسن مگسی نے چوہے مار دوا کھا کر خودکشی کی کوشش کی، جسے گھروالے تشویشناک حالت میں چانڈکا اسپتال لے آئے مگر وہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ ورثاء نے ڈاکٹروں پر غفلت کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج بھی کیا تاہم اسپتال انتظامیہ کی یقین دہانی پر وہ لاش گھر لے گئے ۔ادھر لاڑکانہ کی صفدر کالونی میں زیر تعمیر عمارت پر کام کرتے ہوئے تین مزدور فہد علی تنیو، رزاق کوری اور ذیشان چانڈیو بجلی کی 11 ہزار وولٹ کی تاروں کی زد میں آکر جھلس گئے ۔ زخمیوں کو چانڈکا اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ایک مزدور کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے ۔ 

