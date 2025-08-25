صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، امین الحق

  • کراچی
پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، امین الحق

کراچی (این این آئی) متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما و ممبر قومی اسمبلی سید امین الحق نے کہا ہے کہ کراچی کے عوام پانی کے شدید بحران کا شکار ہیں۔

 ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن سمیت شہر کے دیگر علاقے کیماڑی، کورنگی، لانڈھی، نارتھ کراچی، ملیر اور شاہ فیصل کالونی جیسے بڑے علاقے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، حب کنال سے 100 ایم جی ڈی پانی فراہمی کا منصوبہ افتتاح کے باوجود شہریوں کو پانی فراہم کرنے میں ناکام رہا، یہ منصوبہ کرپشن برد ہوگیا، پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی نااہلیوں نے شہر میں بد انتظامی کی نئی داستان رقم کر دی، برسات کے بعد آج بھی اورنگی سمیت ڈسٹرکٹ ویسٹ کی گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سولر میٹرز کا بحران ، ہزاروں کیسز لٹک گئے

غیر معمولی بارشیں کپاس کیلئے نقصان دہ،ذوالفقار علی

میپکو، پولیس و رینجرز کا بجلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن

دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال‘ متاثرین محفوظ مقامات منتقل

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، ملاوٹ مافیا بے نقاب

تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن، چھپر، کھوکے اور تھڑے مسمار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر