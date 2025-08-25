مذہبی منافرت پھیلانے والے ملک دشمن ،شاداب رضا
کراچی (این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفی ؐ کی اسوہ حسنہ پر چل کرہی انسایت سے محبت اور امن کے پرچم کو بلند کیا جاسکتا ہے ، عید میلاد النبی ؐ کے جلسے ، جلوس اور میلاد ریلیوں کیلئے فول پروف انتظامات کئے جائیں ، مذہبی منافرت پھیلانے والے اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں ان کے خلاف قانون کو فوری حرکت میں لایا جائے ۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عاشقان رسول ؐ جشن ولادت شایان شان طریقے سے منائیں گے ،دورود وسلام کی صداؤں میں نکالی جانیوالی میلاد ریلیوں اور جلوسوں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کرنا حکومت اور اداروں کی بھاری ذمہ داری ہے ،میلاد ریلی اور جلوسوں کی نگرانی کیلئے ٹاور سے نشترپارک تک کیمرے نصب کئے جائیں ،دہشتگرد وں سے خوفزدہ نہیں ہیں انشاء اللہ ہر سال کی طرح امسال بھی میلاد مصطفی ؐ گھر گھر ،گلی گلی ،نگر نگر ،شہر شہر میں منایا جائیگا ،عاشقان رسول گلی محلوں گھروں کو سبز پرچم اور برقی قمقموں سے سجائیں ،حکومت اور انتظامیہ فول پروف سکیورٹی فراہم کرنے کیلئے تمام تر اقدامات کرے ،انہوں نے کہا کہ حضور اکرم ؐ وجہ تخلیق کائنات ہیں ،آپ ؐکی ولادت کے طفیل ظلم وجہالت کے بادل چھٹ گئے ، آپ ؐنے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ، ناموس رسالت ؐکا تحفظ ہمارے ایمان کا اہم جزہے ۔