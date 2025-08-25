صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
آبی گزرگاہوں پر تجاوزات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں،میئر

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ ہم آبی گزرگاہوں پر تجاوزات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو میں مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ قدرت ہمیشہ اپنی گزر گاہیں واپس لینا جانتی ہے ۔

انہوں نے کہا کہ درخت لگانا ہی نہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے ۔میئر کراچی نے موسمی پیشگوئی کے نظام پر سوال اٹھایا اور کہا کہ محکمہ موسمیات نے 19 اگست کو بارش کی شدت میں کمی کا بتایا مگر اس کے بالکل الٹ ہوا۔اُن کا یہ بھی کہنا ہے کہ 90 برسوں کے دوران اگست کے مہینے میں اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی، جتنی اس بار ہوئی ہے ۔

