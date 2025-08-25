صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرنٹ سے ہلاکتوں کی ذمہ دار کے الیکٹرک ہے ،ایازمیمن

  • کراچی
کرنٹ سے ہلاکتوں کی ذمہ دار کے الیکٹرک ہے ،ایازمیمن

کراچی (این این آئی) آل کراچی تاجر الائنس کے چیئرمین ایازمیمن موتی والا نے کہاہے کہ کراچی کے شہری قدم قدم پر اذیت کی زندگی گزاررہے ہیں۔

بارش کے وقت کرنٹ سے مرنے والوں کے اہلخانہ کو حکومت نے پوچھاتک نہیں،کراچی میں لوگوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری کے الیکٹرک پر ہے ۔بجلی کی پیداوار کا منصوبے پر منصوبہ لگا رہے ہیں۔بجلی کے بوسیدہ ترسیلی سسٹم کی اصلاح پر نظر ثانی کوئی نہیں کرتا۔ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ تکنیکی خرابی کینام پر گھنٹوں بجلی بند کرنا معمول بن گیا ہے جب کہ خرابی کے نام پر بجلی کی بندش کے باوجود لوڈشیڈنگ بھی معمول کے مطابق کی جارہی ہے ۔عوام کو بجلی کی بندش اور پھر لوڈشیڈنگ معمول کے مطابق ہونے سے انتہائی پریشانی کا سامنا ہے ۔

