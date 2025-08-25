وزیروں کو پرو چانسلر بنانے کا عمل تعلیم دشمن ،کاشف شیخ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے اساتذہ اور ایچ ای سی کی شدید مخالفت کے باوجود سندھ حکومت کی جانب سے تین صوبائی وزرا کو جامعات کا پرو چانسلر مقرر کرنے کے فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے۔
کہ جن وزیروں کی اپنی وزارتوں میں کارکردگی صفر ہے ، وہ جامعات کی کارکردگی میں کونساانقلاب لائیں گے؟۔ ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے اس تعلیم دشمن فیصلے سے تعلیمی اداروں میں تعلیم مزید بدترہوجائے گی اور کرپشن کے نئے دروازے کھلیں گے ۔ پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت کے اسمبلی ممبران اور وزیروں کو پرو وائس چانسلر مقرر کر کے تعلیم دشمن فیصلہ کیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ۔تعلیم کی بہتری، میرٹ اور سیاسی مداخلت ختم کرنے کیلئے یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ پرو چانسلرز کی تقرری کا یہ فیصلہ تعلیم دشمن ہے۔ اس فیصلے سے جامعات کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی سازش کی جارہی ہے ۔پیپلز پارٹی نے گزشتہ 17 سالہ دور حکومت میں میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کرپشن اور سفارش کی بنیاد پر ہر شعبے کو تباہ کردیا ہے ان لوگوں نے صرف کرپشن میں ریکارڈ توڑے ہیں۔صوبائی وزیروں کی اپنی وزارتوں کی کارکردگی سندھ کے عوام کے سامنے ہے ، اور اب وہ اتنی ساری جامعات کے پرو چانسلر بن کر ان اداروں کا بھی ستیا ناس کردیں گے ۔