سیلابی صورتحال آفت سے زیادہ انتظامی ناکامی ،الطاف شکور
کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بارشوں کے بعد کراچی کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال خدائی آفت نہیں بلکہ انتظامی ناکامی و نااہلی ہے ،قدرتی آبی گزرگاہوں کو بحال اور ا سمارٹ انفرااسٹرکچر تعمیر کیا جائے ۔
کراچی کو ایک ایکو ری ڈیزائن کی ضرورت ہے ، جس کے تحت جہاں ممکن ہو قدرتی آبی راستے بحال کیے جائیں اور جہاں رکاوٹ ناگزیر ہو وہاں انجینئرنگ کے ذریعے متبادل راستے فراہم کیے جائیں۔ پانی کے راستوں پر ہر قسم کی تجاوزات ختم کی جائیں اور متاثرین کو بے دخلی کے بجائے متبادل جگہ اور معاوضہ دیا جائے ۔ نشیبی علاقوں اور آبادیوں کو تعمیرات سے پاک کر کے طویل پارک بنائے جائیں تاکہ برسات کا پانی ان سے گزرتا ہوا سمندر یا نالوں میں جا گرے ۔بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے زیر زمین اسٹور اور واٹر ٹینکس بنائے جائیں جو اہم چوراہوں یا کھلے میدانوں کے نیچے تعمیر کیے جا سکتے ہیں تاکہ اضافی پانی عارضی طور پر محفوظ کیا جا سکے ۔ کراچی کے لیے ہائیڈرو لاجیکل میپنگ اور سیٹیلائٹ امیجری کے ذریعے پرانے آبی راستوں، موجودہ رکاوٹوں اور تجاوزات کی نشاندہی ضروری ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایک جامع کراچی اسٹورم واٹر اتھارٹیقائم کی جائے ، جس کو تمام بلدیاتی اداروں کے پر برتری حاصل ہو۔