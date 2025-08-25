ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر بڑا گڑھا پڑگیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں حالیہ تیز بارشوں کے بعد ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر بڑا گڑھا پڑگیا سڑک کے نیچے گزرنے والی سیوریج لائن بھی متاثر ہوگئی ہے جبکہ گڑھے کی مرمت کیلئے مشینری پہنچ گئی ،امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ آئندہ ایک سے دو روز میں مرمتی کام مکمل ہوجائے گا۔
