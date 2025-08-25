صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر بڑا گڑھا پڑگیا

  • کراچی
ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر بڑا گڑھا پڑگیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں حالیہ تیز بارشوں کے بعد ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر بڑا گڑھا پڑگیا سڑک کے نیچے گزرنے والی سیوریج لائن بھی متاثر ہوگئی ہے جبکہ گڑھے کی مرمت کیلئے مشینری پہنچ گئی ،امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ آئندہ ایک سے دو روز میں مرمتی کام مکمل ہوجائے گا۔

کراچی میں حالیہ تیز بارشوں کے بعد ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر بڑا گڑھا پڑگیا سڑک کے نیچے گزرنے والی سیوریج لائن بھی متاثر ہوگئی ہے جبکہ گڑھے کی مرمت کیلئے مشینری پہنچ گئی ،امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ آئندہ ایک سے دو روز میں مرمتی کام مکمل ہوجائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر

چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ

28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش

اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر