دو روزہ اورینٹیشن کوچنگ کورسز29 اگست سے ہوگا

  • کراچی
کراچی(این این آئی)پاکستان اسٹوڈنٹس اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دو روزہ چوتھا اورینٹیشن کوچنگ کورس 29 اگست سے ، منی اسپورٹس کمپلیکس، ناظم آباد، کراچی میں شروع ہو گا۔

 گزشتہ روز پاکستان سٹوڈنٹس اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر مقبول آرائیں نے بتایا کہ کورس میں تھرو بال، کیچ بال، روپ اسکیپنگ اور پکل بال کے کھیل رکھے گئے ہیں۔ دو روزہ کورس میں ملک بھر سے سپورٹس ٹیچرز/آفیشلز، کوچز اور کھلاڑی حصہ لیں گے ۔ بین الاقوامی اور قومی لیکچررز / کھیلوں کے معززین روزانہ شام 5.00 بجے سے شام 7.30 بجے تک بنیادی اصول و ضوابط اور بین الاقوامی سطح پر مختلف کھیلوں کے لئے جسمانی طور پر کوچنگ کے بارے میں لیکچر دیں گے ۔

