حکومتی رقم تنخواہوں اور واجبات کیلئے ناکافی،ڈاکٹر فواد
کراچی (صباح نیوز)گلشن اقبال ٹاؤن کے چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے کہا ہے کہ حکومت سندھ سے او زیڈ ٹی کی مد میں شہر کے مرکزی ٹاؤن گلشن اقبال ٹاؤن کو جو رقم ملتی ہے اس سے ملازمین کی تنخواہیں اور واجبات بھی پورے نہیں ہوتے ۔
اس مد میں دو سال میں سوا سات کروڑ روپے کا خسارہ ہے جو ہم نے اپنے وسائل اور ترقیاتی کاموں کے بجٹ سے پورا کیا ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گلشن اقبال کیلئے جو رقم صوبائی حکومت کی طرف سے او زیڈ ٹی کی مد میں ملی ہے اس کے بعد مالی سال 2023 چوبیس میں ہم تین کروڑ 89 لاکھ اور 2024-25 کے مالی سال میں ہم تین کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد کے خسارے میں تھے ۔ مجموعی طور یہ رقم سوا 7 کروڑ روپے بنتی ہے ۔ ملازمین کی تنخواہوں اور واجبات کی مد میں ہم نے یہ خسارہ اپنے وسائل سے پورا کیا ۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال بارشوں سے جب کراچی کا انفرااسٹرکچر تباہ ہوا تھا وزیر اعلی سندھ کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ گلشن ٹاؤن کی بحالی کے لیے ایک ارب روپے کا امدادی پیکج منظور کیا جائے اس کا کوئی جواب آج تک موصول نہیں ہوا پھر دوسرا خط اس سال جون میں لکھا کہ دو ارب روپے کی گرانٹ ترقیاتی فنڈ کی مد میں دی جائے ۔ اگر حکومت سندھ یہ خصوصی ترقیاتی گرانٹ دے دیتی تو پھر مرتضیٰ وہاب یہ دعویٰ کرسکتے تھے کہ صوبائی حکومت نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے ۔