صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومتی رقم تنخواہوں اور واجبات کیلئے ناکافی،ڈاکٹر فواد

  • کراچی
حکومتی رقم تنخواہوں اور واجبات کیلئے ناکافی،ڈاکٹر فواد

کراچی (صباح نیوز)گلشن اقبال ٹاؤن کے چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے کہا ہے کہ حکومت سندھ سے او زیڈ ٹی کی مد میں شہر کے مرکزی ٹاؤن گلشن اقبال ٹاؤن کو جو رقم ملتی ہے اس سے ملازمین کی تنخواہیں اور واجبات بھی پورے نہیں ہوتے ۔

 اس مد میں دو سال میں سوا سات کروڑ روپے کا خسارہ ہے جو ہم نے اپنے وسائل اور ترقیاتی کاموں کے بجٹ سے پورا کیا ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گلشن اقبال کیلئے جو رقم صوبائی حکومت کی طرف سے او زیڈ ٹی کی مد میں ملی ہے اس کے بعد مالی سال 2023 چوبیس میں ہم تین کروڑ 89 لاکھ اور 2024-25 کے مالی سال میں ہم تین کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد کے خسارے میں تھے ۔ مجموعی طور یہ رقم سوا 7 کروڑ روپے بنتی ہے ۔ ملازمین کی تنخواہوں اور واجبات کی مد میں ہم نے یہ خسارہ اپنے وسائل سے پورا کیا ۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال بارشوں سے جب کراچی کا انفرااسٹرکچر تباہ ہوا تھا وزیر اعلی سندھ کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ گلشن ٹاؤن کی بحالی کے لیے ایک ارب روپے کا امدادی پیکج منظور کیا جائے اس کا کوئی جواب آج تک موصول نہیں ہوا پھر دوسرا خط اس سال جون میں لکھا کہ دو ارب روپے کی گرانٹ ترقیاتی فنڈ کی مد میں دی جائے ۔ اگر حکومت سندھ یہ خصوصی ترقیاتی گرانٹ دے دیتی تو پھر مرتضیٰ وہاب یہ دعویٰ کرسکتے تھے کہ صوبائی حکومت نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر