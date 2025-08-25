امراض معدہ کی ماہر پاکستانی لیڈی ڈاکٹر کیلئے امریکی ایوارڈ
کراچی(سٹی ڈیسک)ماہر امراض معدہ اور ہیپاٹالوجسٹ ڈاکٹر لبنیٰ کمانی کو امریکن کالج آف گیسٹرو اینٹرولوجی (ACG) کی جانب سے 2025 کے باوقار SCOPY ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
جس میں ان کے ثقافتی اور سماجی رکاوٹوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو پاکستان میں خواتین کو جان بچانے والے کولوریکٹل کینسر سے گزرنے سے روکتی ہیں۔ایوارڈ یافتہ پروجیکٹ، جس کا عنوان ’’خواتین میں کولوریکٹل کینسر اسکریننگ کی رکاوٹیں اور چیلنجز‘‘ ہے ، اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح شرمندگی، بدنما داغ، اور خواتین ماہرین کی کمی ہزاروں خواتین کو کالونیسکوپی سے گزرنے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے ۔ نتیجے کے طور پر، بہت سی خواتین مریض ناقابل علاج مراحل پر ہیں۔