صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امراض معدہ کی ماہر پاکستانی لیڈی ڈاکٹر کیلئے امریکی ایوارڈ

  • کراچی
امراض معدہ کی ماہر پاکستانی لیڈی ڈاکٹر کیلئے امریکی ایوارڈ

کراچی(سٹی ڈیسک)ماہر امراض معدہ اور ہیپاٹالوجسٹ ڈاکٹر لبنیٰ کمانی کو امریکن کالج آف گیسٹرو اینٹرولوجی (ACG) کی جانب سے 2025 کے باوقار SCOPY ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

جس میں ان کے ثقافتی اور سماجی رکاوٹوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو پاکستان میں خواتین کو جان بچانے والے کولوریکٹل کینسر سے گزرنے سے روکتی ہیں۔ایوارڈ یافتہ پروجیکٹ، جس کا عنوان ’’خواتین میں کولوریکٹل کینسر اسکریننگ کی رکاوٹیں اور چیلنجز‘‘ ہے ، اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح شرمندگی، بدنما داغ، اور خواتین ماہرین کی کمی ہزاروں خواتین کو کالونیسکوپی سے گزرنے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے ۔ نتیجے کے طور پر، بہت سی خواتین مریض ناقابل علاج مراحل پر  ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر