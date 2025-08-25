کم عمر لڑکے کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار
کراچی(این این آئی)شرافی گوٹھ میں کار واش پر مزدوری کرنے والے کم عمر لڑکے کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔
ملزم نے کار واش پر مزدوری کرنے والے 16 سال کے شاہد پر بری طرح تشدد کیا تھا، گرفتار ملزم کی شناخت غلام رسول کے نام سے ہوئی ہے ، گرفتار ملزم اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم غلام رسول کے خلاف مختلف مقدمات درج ہیں، ملزم علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے میں بھی ملوث رہا ہے ۔ حکام کا کہنا تھا کہ غلام رسول کے علاوہ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جارہے ہیں۔