صدر میں سیوریج نالے ابل پڑے ، شہری پریشان
کراچی (این این آئی) شہر قائد کے علاقے صدر میں سیوریج نالے ابل پڑے ۔ شہری شدید پریشانی کا شکار ہوگئے ۔
نالوں کا پانی سڑکوں پر آنے سے راہگیروں اور ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ۔صدر کے علاقے لکی اسٹار معصوم شاہ کے مزار سے ساراوان ہوٹل تک اور کلارک اسٹریٹ پر سی آئی اے سینٹر کے بعد سے اے کرسپو بیکری سے آگے والے روڈ پر نالے کا گندا پانی پھیل گیا۔ گندے پانے کی وجہ سے وہاں موجود دکاندار خریداری کرنے سے گریزاں ہیں جبکہ شہریوں کو گزرنے میں مشکلات پیش آرہی ہیں پانی سڑکوں پر آنے سے ٹریفک کی روانی میں بھی رکاوٹ پیش آرہی ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس صورتحال کا نوٹس لیا جائے ۔