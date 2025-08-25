صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول اور آصفہ بھٹو قوم کی امنگوں کے حقیقی ترجمان،جمیل ضیا

  • کراچی
بلاول اور آصفہ بھٹو قوم کی امنگوں کے حقیقی ترجمان،جمیل ضیا

کراچی (این این آئی)چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیا نے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی نو منتخب عہدیدار سعید غنی صدر، رؤف احمد ناگوری جنرل سیکریٹری اور شرمیلا فاروقی کو انفارمیشن سیکریٹری منتخب ہونے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہاہے۔

 کہ پیپلزپارٹی خدمت کی سیاست پریقین رکھتی ہیامید ہے کہ نئی قیادت پارٹی کے وژن اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھائے گی۔جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پیپلزپارٹی نے ہمیشہ ملک و قوم کی بھلائی کیلئے سیاست کی ہے ،پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں عوامی حقوق کی منصفانہ اور جائز تقسیم کے لیے جدوجہد کی ہے ،بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو قوم کی امنگوں کے حقیقی ترجمانی کررہے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین، جمہوریت کی بات کی ہے۔

 

