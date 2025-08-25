ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں پانی کی نکاسی کام جاری
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے ضلع میں بارش کے پانی کی نکاسی بلدیاتی اداروں کے تعاون سے جلد از جلد مکمل کریں۔
ڈپٹی کمشنر ز اپنے اپنے ضلع کی مختلف سڑکوں علاقوں اور اندرونی اسٹریٹس میں مکمل اور جاری کاموں کی رپورٹ کمشنر کراچی کو پیشِ کی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی جاوید نبی کھوسو کے مطابق ایم اے جناح روڈ ،عبداللہ ہارون روڈ ،چاکیواڑہ ،کورٹ روڈ سمیت بیشتر علاقوں میں کام مکمل کرلیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کے مطابق ضلع کی تمام سڑکوں پر نکاسی کردی گئی ہے ماسوائے مہران کالونی اور اللہ والا ٹاؤن کے نشیبی علاقے یہاں پر پانی کی نکاسی کا کام جاری ہے جلد مکمل کرلیا جائے گا ۔