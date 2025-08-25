صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ٹی ایم سیز ملازمین کی پنشن کا اجرا اولین ترجیح ، ذوالفقار شاہ

کراچی (این این آئی) سجن یونین سی بی اے کے ایم سی کے مرکزی صدر سید ذوالفقارشاہ نے کہا ہے کہ 2023 سے ٹی ایم سیز سے ریٹائر ہونے والے 1900کے لگ بھگ ملازمین کو عدالتی حکم کے باوجود پنشن کا اجرا نہ کرکے حکومت سندھ کے لوکل گورنمنٹ،فنانس ڈیپارٹمنٹس اور کے ایم سی توہین عدالت کے مرتکب ہوگئے ہیں۔

 تاحال ٹی ایم سیز کے پنشن کیسز مکمل ہونے کے باوجود ماہانہ پینشن کا اجرا نہیں کیا جارہا ہے ۔ ریٹائر ملازمین کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کردیا گیا ہے ۔جس پر سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کردی گئی ہے ۔ریٹائر ملازمین کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پینشن کا اجرا کروانا ہماری اولین ترجیح ہے ۔

