گھگھر کا رہائشی 28 سالہ نوجوان مبینہ طور پر اغوا ،ورثا کا بازیابی کا مطالبہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گھگھر کے رہائشی 28 سالہ محمد اکرم ولد امداد علی ظہرانی کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔
مغوی نوجوان کے ورثاء بھائی محمد اسلم ظہرانی، والدہ منور خاتون، چچا محبوب ظہرانی، سُسر نذیر احمد ظہرانی، حمید ظہرانی اور دیگر نے ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا نوجوان محمد اکرم ظہرانی جو گھگھر میں بس اڈے پر کام کرتا تھا، چند روز قبل کچھ افراد اسے قادر نگر کے علاقے میں جیکب آباد سامان بھیجنے کے بہانے سے ریٹ طے کرنے کے لیے ساتھ لے گئے ۔ اس دن کے بعد سے نوجوان کا کوئی سراغ نہیں ملا اور اس کا موبائل نمبر بھی بند ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے نوجوان کے اغوا کی ایف آئی آر اسٹیل ٹاؤن تھانے میں درج کرائی ہے مگر پولیس تاحال اسے بازیاب کرانے میں ناکام رہی ہے ۔انہوں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، آئی جی سندھ، ایس ایس پی ملیر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ مغوی نوجوان محمد اکرم ظہرانی کو بازیاب کرایا جائے اور ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے ۔