بیشتر شہر آبی بحران کی لپیٹ میں،زیرِ زمین پانی ختم ہونے لگا
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)سندھ کے بیشتر شہر آبی قلت کے سنگین بحران کا شکار ہوگئے ہیں، زیرِ زمین پانی کی سطح تیزی سے نیچے جا رہی ہے جبکہ کراچی اور لاڑکانہ سمیت دیگر شہروں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ماحولیاتی و آبی مسائل شدت اختیار کر گئے ہیں۔
اسی تناظر میں درخت ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آبی بحران کے حل اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کردیا ۔ درخت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے روح رواں شائف صدیقی کی سربراہی میں نئی شجرکاری اور پانی بچاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا ۔ شائف صدیقی کے مطابق کراچی کے تقریباً 2 کروڑ آبادی والے گھروں اور فلیٹس میں سے ہر پانچواں گھر پانی کی قلت کے باعث بورنگ پر انحصار کر رہا ہے ۔ شہر میں 40 لاکھ سے زائد بورنگز موجود ہیں، جن سے روزانہ تقریباً 40 کروڑ گیلن پانی زیرِ زمین سے نکالا جا رہا ہے ۔ اس بے دریغ استعمال سے آبی ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور زیرِ زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گر چکی ہے ۔انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس رجحان کو نہ روکا گیا تو مستقبل قریب میں سندھ کو بڑے ماحولیاتی اور انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ شائف صدیقی نے بتایا کہ درخت ویلفیئر فاؤنڈیشن نے 2019 میں وضو کے پانی کو ضائع ہونے کے بجائے درختوں کے لیے استعمال کرنے کی مہم شروع کی تھی جبکہ رواں سال ریچارج ویلز کے منصوبے کے تحت لاکھوں گیلن پانی دوبارہ زمین میں جذب کیا جا رہا ہے ۔